Premier Draghi dient ontslag in Ondankbaarheid is Super-Mario’s loon

Mario Draghi arriveert bij het Quirinaal, het presidentieel paleis, om zijn ontslag aan te bieden aan president Mattarella. Ⓒ EPA

ROME - „Italië regeren is niet moeilijk, het is nutteloos.” Wie weet zal de Italiaanse premier Mario Draghi een ogenblik hebben gedacht aan het in Italië bekende citaat dat doorgaans wordt toegeschreven aan de fascistische dictator Benito Mussolini. Overigens heeft niemand ooit zo lang in Italie geregeerd als de Duce zelf, meer dan twintig jaar. Maar later werd hij wel vermoord en liet een woedende menigte zijn lichaam ondersteboven bungelen aan een benzinestation op een plein in Milaan, samen met dat van zijn minnares en drie andere vooraanstaande fascisten.