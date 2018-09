Column Jaco Bijlsma: Filmhelden

Een soortgelijke oorlogstooi haalden de makers van Starsky en Hutch uit de kast voor de dienstauto van dat illustere duo. De rood-witte 1975 Ford Gran Torino was net zo onmisbaar als de hoofdrolspelers in deze serie. Veel later, in 2008, wist deze Ford overigens zelfs de hoofdrol te pakken in de gelijknamige film van Clint Eastwood, die dus simpelweg de titel 'Gran Torino' had. De auto wordt daar letterlijk felbevochten omdat de jeugdige gangsters deze inmiddels klassieke Amerikaans muscle car cool genoeg vinden om hem te stelen. En nu we het toch hebben over auto's stelen, kunnen we Eleanor, de legendarische Mustang uit 'Gone in sixty seconds' natuurlijk niet onvermeld laten.

Maar goed, dat waren echte hoofdrolspelers in films. De helden uit de tv-series van toen zag ik vaker en dus staat die hele dikke Broadspeed uitgebouwde Jaguar XJ12 Coupé van John Steed uit De Wrekers nog steeds op mijn netvlies gebrand. In Amerikaanse tv-series wisten ze helemaal het ideale scenario samen te stellen. Miami Vice overtrof alles, Sonny Crockett en zijn maatje Ricardo Tubbs in een fabelachtig mooie Ferrari Daytona en later in zo'n schreeuwerige Testarossa die perfect in het plaatje van dat smakeloze Amerika van the eighties paste. Ook jeugdheld Tom Selleck reed Ferrari, een 308GTS, in zijn rol als privédetective Magnum op Hawaï. Zon, zee en vrouwen hielpen er ook aan mee dat ik geen aflevering miste en even uit Nederland ontsnapte, mijmerend over zo'n droombaan.

Ik dwaal af. Nu kijk ik heel af en toe (mee) naar series als Moordvrouw en Divorce, maar de Mazda's en Volkswagens die in die series voorkomen doen me niet meer wegdromen en ik hoor jongeren er ook niet opgewonden over praten. Dat komt omdat ze overduidelijk te veel als opgepoetste, gesponsorde waar worden gepresenteerd, bovendien zijn ze veel te gewoon en precies zoals ze in de showroom staan, niets speciaals meer. Zo'n auto in een tv-serie moet een extra attractie zijn, dus ik hoop dat Wendy van Dijk eens in een MX-5 stapt, of beter nog, met een woest getunede RX-7 op stap gaat. En ook David uit Divorce mag best eens in een klassieke Porsche komen voorrijden in plaats van die verstandige Tiguan.