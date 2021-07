Haagse afdeling BIJ1 breekt met partij en stapt op om ’giftige cultuur’

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde. Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan „manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar dat niet is geluisterd. „We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf zeggen dat zij „buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.”

Het conflict liep in een week hoog op. Er werd volop modder gegooid bij de partij waar altijd wordt beweerd dat verbinding en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Actrice en lijstduwer Nzume trok de integriteit van de partijtop in twijfel en deed een onderzoeksbureau zonder enige onderbouwing af als ’wit bureau’.

Vanuit de afdeling Den Haag klonken vergelijkbare geluiden. Bestuurslid El Maslouhi stelde dat ’sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Ondanks stevige verwijten lijkt een scheuring voorlopig te zijn afgewend.

Partijvoorzitter Mills bestrijdt dat BLM-activist Quinsy Gario zonder eerlijk proces uit de partij wordt gezet. „Ik ben beledigd door insinuaties dat ik als voorzitter, als een zwarte vrouw, zou meewerken aan – of nog erger – stil zou blijven wanneer er een zwarte man ten onrechte, zónder een eerlijk proces, uit de partij zou worden gezet.” Ze vertelde zelfs door mensen huilend te zijn gebeld.

Gario herkent zich niet in de beschuldigingen en zegt bovendien nooit te zijn aangesproken op zijn vermeende ’toxische gedrag’.