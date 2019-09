Spoor bij Zandvoort op de schop voor Formule 1, milieuclubs naar rechter

De NS, ProRail en de overheid hebben afgelopen maanden overlegd over de investering in het spoor. Die is volgens de provincie en gemeente Zandvoort nodig vanwege de Formule 1 Grand Prix die vanaf 2020 wordt verreden in de kustplaats. De investering wordt ook gebruikt om de drukte in de zomer richting Zandvoort op te vangen.

Op het drukste moment moeten er tien treinen per uur gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Het station in Zandvoort krijgt twee extra perrons en ook op andere stations worden maatregelen getroffen om de tienduizenden bezoekers van de Grand Prix naar Zandvoort te krijgen.

Het is de bedoeling dat tienduizenden racefans in het weekend van 3 mei per trein naar Zandvoort kunnen.

Natuur

Milieuorganisaties als de Stichting Duinbehoud en Milieudefensie gaan de rechter intussen vragen om alle F1-voorbereidingen stil te leggen, vanwege de volgens hen onherstelbare schade aan de natuur.

Niet alleen het spoor wordt aangepakt, er zijn ook nieuwe wegen, tunnels en tribunes nodig. Volgens de natuurclubs is er te weinig onderzoek gedaan en zijn niet alle benodigde vergunningen verleend.