Voorlopig nog mist rond AstraZeneca-vaccin

Vorige week maakte AstraZeneca aan de Europese Commissie bekend in het eerste kwartaal van dit jaar tot wel 60 procent minder vaccins te kunnen leveren door productieproblemen met een Belgische toeleverancier. Via de EU heeft Nederland in totaal 11,7 miljoen doses besteld. Daarvan zouden er 4,5 miljoen in het eerste kwartaal worden geleverd. Die zouden in beginsel vooral ten goede komen aan medewerkers in de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging, GGZ-instellingen. Maar ook ouderen en kwetsbaren zouden het Astra-vaccin krijgen. Het zou moeten zorgen voor een ’versnelling’ in de Nederlandse vaccinatiecampagne.

Nu is er sprake van een vertraging. Of zoals De Jonge uit uitdrukt: „Door deze aangepaste levering zal uitvoering van de vaccinatiestrategie voor wat betreft de doelgroepen die afhankelijk zijn van AstraZeneca naar verwachting getemporiseerd moeten worden.” Er moeten ’scherpe keuzes’ gemaakt worden over wie er nu als eerste aan de beurt komt, zei De Jonge eerder.

Maandag hebben de Europese Commissie en de lidstaten opnieuw hun ongenoegen kenbaar gemaakt bij de producent van het zogeheten Oxford-vaccin, waarin de EU miljoenen heeft geïnvesteerd. Verder heeft Brussel duidelijkheid geëist over wat de farmaceut wél kan leveren. „AstraZeneca heeft laten weten dat alle inspanningen erop gericht zijn om vanaf de maand maart de te leveren hoeveelheden zo hoog mogelijk te laten zijn”, schrijft De Jonge. „Wat dat precies betekent is op dit moment nog niet te zeggen.” De gesprekken worden woensdag vervolgd.

Ook wil de EU weten of er door lidstaten bestelde vaccins aan andere landen zijn geleverd. De Europese Commissie heeft woensdag alle farmaceuten die in de EU produceren verplicht te rapporteren als ze vaccins naar landen buiten de EU exporteren.