Joyce sprong in paniek haar dood tegemoet: ’Hij wilde haar koste wat kost uit de weg ruimen’

Door Saskia Belleman

Shailesh B. in de rechtbank. Ⓒ Petra Urban

DORDRECHT - Hij kon niet verkroppen dat er een andere man was gekomen in het leven van zijn vriendin. Had hij niet zijn vrouw en kind verlaten voor haar? En dan zou ze hem nu aan de dijk zetten? Dat kon Shailesh B. niet verkroppen. Hij wilde Joyce doden, en daarna de hand aan zichzelf slaan.