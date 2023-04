LIVE | 16 jaar cel geëist voor moord in Rotterdam: ’Hij wilde haar koste wat het kost dood hebben’

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig, volg haar berichten hieronder.

„Het slachtoffer moest een onmogelijke keuze maken. In de woning blijven met een moordzuchtige dader, of proberen te vluchten via het raam”, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Dordrecht. „Ze verkoos dit in haar wanhoop.”

B. (51) heeft toegegeven dat hij zijn 47-jarige partner heeft gestoken. Huilend moest hij het antwoord schuldig blijven waarom hij dat had gedaan. Maar ook vertelde hij dat hij haar wilde vermoorden en daarna zelfmoord wilde plegen. Naar eigen zeggen hield B. heel veel van zijn partner, hij had zelfs zijn gezin in Suriname in de steek gelaten voor haar. Toen ze vertelde dat ze de relatie wilde verbreken, was B. erg overstuur.