Onschuldige Brit hoeft niet meer te betalen voor gevangenschap

Britten die onterecht hebben vastgezeten, ontvangen maximaal een miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro) aan compensatie. Er kan sinds 2007 geld worden afgetrokken van die vergoeding. Dat gebeurt als wordt vastgesteld dat mensen bepaalde kosten konden ontlopen doordat ze vastzaten. Ze hoefden dan bijvoorbeeld zelf niet te betalen voor huisvesting en levensmiddelen.

In het Verenigd Koninkrijk ontstond grote verontwaardiging over die regel vanwege de zaak van Andrew Malkinson. Die zat zeventien jaar vast voor een verkrachting die hij niet gepleegd bleek te hebben. Malkinson kreeg tot zijn woede te horen dat hij nog wel moest betalen voor kosten die hij had bespaard met zijn detentie. Die zouden worden afgetrokken van zijn schadevergoeding.

Premier Sunak mengt zich in discussie

Premier Rishi Sunak had zich persoonlijk gemengd in de discussie. Hij liet eind juli via zijn woordvoerder weten de praktijk oneerlijk te vinden voor mensen die onschuldig zijn veroordeeld. De conservatieve premier gaf opdracht om uit te zoeken of het beleid moest worden aangepast. Dat leidde tot het schrappen van de omstreden regel.

Malkinson noemde dat „een stap in de juiste richting.” Hij zei bij de BBC het „weerzinwekkend” te vinden dat hij ook nog gekort had kunnen worden op zijn schadevergoeding. De man had na zijn onterechte veroordeling al na zeven jaar vervroegd kunnen vrijkomen. Hij bleef veel langer vastzitten omdat hij weigerde schuld te bekennen aan een misdrijf dat hij niet had gepleegd. De man kwam uiteindelijk in 2020 vrij.

De Brit, die ook jaren in Nederland woonde, was veroordeeld voor een verkrachting met veel geweld in 2003. Hij voldeed niet aan het signalement en er was ook geen forensisch bewijs. Wel zou het slachtoffer hebben gemeend hem te herkennen. Pas jaren later bleek uit dna-onderzoek dat hij de dader niet kon zijn. De politie heeft inmiddels excuses aangeboden.