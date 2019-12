’Naakte man valt meisjes lastig in Bunschoten’

De meisjes, in de leeftijd van 13 en 14 jaar, waren rond 22.00 uur op het schoolplein toen ze door de man werden aangesproken, schrijft RTV Utrecht. De naaktloper vroeg de meisjes of ze bekend waren in de omgeving en excuseerde zich vervolgens voor zijn adamskostuum. De meisjes renden geschrokken weg, zo valt te lezen op de Facebook-pagina van Bunschoten-Spakenburg.

De man zou kaal zijn, rond de 40 jaar oud en een buikje hebben.

’Bel 112’

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan De Telegraaf op de hoogte te zijn van de incidenten. De politie verzoekt eenieder die deze persoon zien direct 112 te bellen: „Soms schamen mensen zich in zo’n situatie, maar wanneer wij er melding van ontvangen kunnen we de zaak gericht onderzoeken.”

Eerdere incidenten

Volgens de Facebook-pagina van Bunschoten-Spakenburg heeft zich afgelopen zaterdag een tweede incident voorgedaan, hierbij werden meiden lastig gevallen bij recreatiepark ’t Kleine Zeetje.

Of het hierbij om dezelfde man gaat, en of de incidenten aan elkaar gelinkt zijn, wordt onderzocht.

Volgens RTV Utrecht zijn er in de afgelopen maanden meermaals incidenten geweest waarbij een man kinderen aansprak. Daarbij ging het niet om een naakte man. Of deze zaken aan elkaar verbonden zijn wordt volgens de politiewoordvoerder nog uitgezocht.