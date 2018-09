Zwaargewonde na fanatieke opfrisbeurt auto

De jongen had de auto overgenomen van een fanatieke roker, waardoor er een forse stank in de auto hing. De jongen ging echter iets te enthousiast aan de slag met de luchtverfrissers. Toen hij het portier opende ging het licht in de auto aan, waardoor de ontstane mix van drijfgassen ontplofte, aldus een politiewoordvoerder. Doordat het raam uit het portier werd geblazen liep de jongen zware verwondingen op.

