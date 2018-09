Opa en oma binden kleinkind jaren aan boom

De opa vertelde tegen de tv-zender Henan dat het kind lang geleden hoge koorts kreeg en daarna ouderen en kinderen aanviel. Hem en zijn vrouw restte niets anders dan het kind aan banden te leggen. Het is niet duidelijk waar de ouders van het meisje zijn.

Verhalen over psychisch zieke kinderen die in kooien worden gestopt, komen in China vaak voor. Ouders of verzorgers weten dikwijls niet wat ze met zo'n kind aanmoeten. Psychiatrische begeleiding geldt in China als een slecht ontwikkelde vorm van zorg.