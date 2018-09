Gevonden schilderij Israëls niet echt

Het gaat om het werk 'Cafe-interieur-restaurant’ van Isaac Israëls. Het schilderij 'Paarden in de schuur' van Wouterus Verschuur is wel echt. De politie gaat ervan uit dat het om dezelfde vermiste schilderijen gaat. Aan de hand van foto’s zijn de schilderijen herkend. „Het schilderij (van Israëls) was ook al nep toen die gestolen was”, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf.

De twee schilderijen zijn bij een gewelddadige roofoverval in Bilthoven in 1999 buitgemaakt. In totaal zijn er toen zeven werken gestolen, vijf daarvan werden in 2012 teruggevonden. De politie gaat ervan uit dat de twee schilderijen wel hoorden bij toentertijd gestolen werken. Ze gaan terug naar de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaresse.

De politie stuitte in Leeuwarden op de twee werken na onderzoek in een loods van een 37-jarige inwoner van de stad. De man was aangehouden op verdenking van onder meer verboden wapenbezit.