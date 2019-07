Cruise in Venetië ’is Russische roulette met je leven’

Hachelijke momenten voor de kust, alwéér. Ⓒ De Telegraaf

ROME - Veel Venetianen zijn woedend nu er alwéér bijna een ongeluk is ontstaan door een cruiseschip in Venetië. Het cruiseschip Costa Deliziosa wist gisteravond tijdens een hagelstorm op het nippertje te voorkomen dat andere boten in de buurt werden geschept en de kade van Venetië werd geramd, zo is te zien op videobeelden. „Misdadigers!” riepen mensen die doodsangsten hadden uitgestaan en net niet werden geraakt .