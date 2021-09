’Vrouwelijke ambtenaren Kabul opgeroepen thuis te blijven’

Buitenland

Franse strijdkrachten doden leider van Islamitische Staat Sahara

Het Franse leger heeft de leider van de Islamitische Staat in de Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, gedood. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt. „Dit is weer een groot succes in onze strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel”,...