9,5 jaar cel voor doodslaan oud-militair in Hoogeveen

De straf is fors lager dan de achttien jaar cel die het Openbaar Ministerie eiste. Volgens het OM bereidde Hala E. haar daad voor en was er dus sprake van moord. De rechtbank is niet overtuigd dat er sprake was van een vooropgezet plan.

Medicijnenmix

Hala E. voerde het slachtoffer in december 2017 een mix van medicijnen waardoor hij versuft raakte. Dat deed ze volgens de rechtbank om de woning ongestoord te kunnen doorzoeken op kostbaarheden en geld. Hala E. wist vermoedelijk dat Hoogerbrugge gouden munten en 6000 euro bewaarde in een kluis, ook al wist ze niet waar die kluis was.

De rechtbank vindt het aannemelijk dat zij werd gestoord in haar zoektocht en de man vervolgens doodsloeg. Zijn ouders vonden Hoogerbrugge met een ingeslagen schedel toen ze poolshoogte gingen nemen. Ze kregen al enkele dagen geen contact met hem.

Het is nog niet bekend of het OM in hoger beroep gaat.