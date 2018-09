Drinkwater Amsterdam goedkoper

Dat heuglijke nieuws presenteerde wethouder Udo Kock als het belangrijkste nieuws van de begroting voor volgend jaar.

Bewoners betalen vanaf volgend jaar gemiddeld 128,40 euro aan rioolheffing tegenover 150,90 euro nu. Dat is 15 procent minder. Drinkwater wordt 4 procent goedkoper. Dat laatste scheelt een bewoner pakweg een tientje per jaar.

Maar grootverbruikers gaan juist meer betalen aan rioolheffing. „Het is te gek voor woorden dat iemand die drie hoog achter woont hetzelfde bedrag betaalt als een hotel met zeshonderd kamers”, zei Kock gisteren. Hij verbaast zich erover. „Amsterdam is de enige van de grote steden die niet differentieert. Dat gaan we rechtzetten.”

„Het Amsterdamse college kiest met het nieuwe riool-heffingtarief voor het principe de gebruiker betaalt”, aldus de wethouder.

Grootverbruikers gaan vanaf een drempel van 300 kubieke meter watergebruik meer betalen, afhankelijk van de mate van hun gebruik. Dat kan zijn 376 euro bij een gebruik van meer dan 300 kubieke meter water per jaar, zoals bijvoorbeeld in een café, maar ook bijvoorbeeld 4712 euro per jaar voor een groot hotel of industrieel bedrijf dat tussen de 5000 en 10.000 kubieke meter water gebruikt.

In Amsterdam zijn er welgeteld zeven mega-grootgebruikers die een forse rioolrekening van Kock tegemoet kunnen zien. Dit zijn bedrijven of instellingen die 100.000 kubieke meter water gebruiken, zegt hij.

En alhoewel de zeven grootgebruikers hun jaarheffing zien toenemen van 150 euro tot 90.000 euro, vindt Kock dat bedrag nog meevallen. „In andere steden komt die rekening uit op drie à vier ton.” Hij wil niet zeggen welke instellingen het zijn.

Kock maakte van water het hoofdonderwerp van de begroting. „Het stadsbestuur investeert volgend jaar in driehonderd watertappunten door de hele stad zodat jong en oud in elke buurt gratis zijn dorst kan lessen met gezond water”, schreef de wethouder in een verklaring.

Toch moest de D66-wethouder ook een tegenvaller delen. De hoofdstad krijgt 26 miljoen euro minder van het Rijk. „Het verdeelmodel van het gemeentefonds is aangepast. Dat levert een fors nadeel op van ruim 10 miljoen euro in 2017 tot circa 26 miljoen euro vanaf 2019. Het oorspronkelijke voorstel van minister Plasterk was om 72 miljoen weg te halen”, liet Kock weten. „U zult begrijpen dat ik nog enigszins blij ben dat dit is teruggebracht tot 26 miljoen.”

De omstreden bezuiniging van 14 miljoen euro die de stadsdelen moeten opbrengen, is niet van de baan. Maar Kock denkt dat de stadsdeelbestuurders wél rustig slapen kunnen gaan en de protesten gisteren in de kiem heeft gesmoord.

De D66-bestuurder zegt te hebben geluisterd naar de stadsdelen. „We luisteren altijd. We zijn niet doof. Dit is pijnlijk voor de stadsdelen. Maar er ligt een etterende wond in een vastgoeddossier. Het gaat om parkeergarages waar we miljoenen op verliezen. Maar bij het op orde brengen van de financiën horen nou eenmaal bezuinigingen.”

In de begroting stelt Kock nog steeds voor dat stadsdelen dat hoge bedrag inleveren, maar is voor volgend jaar al tevreden met de helft daarvan. In 2018 wil hij dat de stadsdelen driekwart hebben bezuinigd. En pas in 2019 verlangt hij dat de volledige 14 miljoen euro wordt gehaald. „Dan hebben ze de tijd om het in te faseren. Hiermee hopen we de pijn te verlichten.”