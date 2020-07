Brute overval op gezin Soester accountant: ’Het leek het Wilde Westen’

Soest - Bij een gewapende overval op een Soester woning aan de Van Straelenlaan is voor ongeveer 30.000 euro aan sieraden, geld en andere waardevolle spullen buitgemaakt. Zo schat de bewoner, die er met zijn vrouw en drie kinderen woont. De 49-jarige accountant zag in de nacht van maandag op dinsdag hoe een van de daders het pistool voor zijn neus laadde en op hem richtte. Hij werd vastgebonden en opgesloten op zolder met zijn vrouw en jongste zoon van twaalf jaar. ,,Ik schrok rond twee uur wakker en brulde toen er twee mannen in onze slaapkamer stonden.”