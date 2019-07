Athene opgeschrikt door aardbeving

Het Europees-mediterraan seismologisch centrum registreerde het epicentrum van de aardbeving op 22 kilometer ten noordwesten van de stad. Het centrum zei dat de aardschok "sterk maar gelukkig niet erg lang" was. "De aardbeving was dicht bij de oppervlakte en daarom voelde het zo krachtig", vertelde seismoloog Manolis Skordilis tegen de Griekse Star TV.

Tekst loopt door onder de foto

Mensen verzamelden zich in paniek op het plein Monastiráki in Athene. Ⓒ Patrick Bos

Er waren geen directe meldingen van gewonden of schade. Wel zaten mensen vast in liften. De elektriciteitsvoorziening en telefoonverbindingen waren tijdelijk uitgevallen.

Ongeveer 40 minuten na de eerste beving werd nog een tweede schok gevoeld. Volgens de EMSC had die een kracht van 4,4 en was gecentreerd in dezelfde regio.

De beving is vermoedelijk de eerste die de hoofdstad sinds 1999 trof. Toen kwamen 143 mensen om het leven door een aardschok met een kracht van 5,9.

Het is in de zomer extra druk in en om Athene. Veel toeristen brengen een bezoek aan de Griekse hoofdstad.

Volgens een ooggetuige zijn er al verschillende naschokken geweest. Een Nederlander die in het centrum van Athene een hotel runt met zijn Griekse man heeft in allerijl alle gasten uit het hotel geëvacueerd. „Gelukkig hebben we geen schade, maar we voelde het wel erg trillen”, vertelt Patrick Mercier. „Het was alsof we op een powerplate stonden.” Na een grondige inspectie van het pand konden de gasten het hotel weer in.

