Lesbos herstelt opvangcentrum

Maandagavond verwoestte een grote brand zeker 60 procent van het opvangcentrum. De bewoners vluchtten weg en verspreidden zich over het eiland. De politie heeft negen migranten opgesloten omdat ze worden verdacht de brand te hebben veroorzaakt.

De autoriteiten op Lesbos willen liever niet dat het kamp herrijst. De minister van Migratie, Ioannis Mouzalas, heeft toegezegd dat het eiland wordt ontlast en dat het aantal vluchtelingen er wordt verminderd. Volgens de burgemeester van Lesbos zijn er al 5800 migranten en is er geen opvang voor zoveel mensen. Het ministerie van Scheepvaart heeft aangekondigd een schip te sturen om de migranten te herbergen. Dat zou in de loop van woensdag in de haven van Mytilini aanmeren en oplaats bieden aan circa duizend mensen.

De regering beschouwt de vluchtelingen als personen die op grond van de overeenkomst van de EU met Turkije van 19 maart terug naar Turkije moeten. Het zou volgens Athene daarom beter zijn de vluchtelingen naar het nabijgelegen Turkije te sturen. Maar dat proces verloopt traag. Sinds maart zijn er pas vijfhonderd migranten van Griekenland naar Turkije teruggestuurd op grond van akkoord uit maart.