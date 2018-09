Geklungel rond megamoskee Gouda

Bewoners liepen vanaf 2014 te hoop tegen de komst van de allergrootste moskee van Nederland in de voormalige Prins Willem-Alexander Kazerne, in Gouda Noord. Ook een nipte meerderheid in de gemeenteraad was tegen dat plan. Het college in de stad wist met enkele kunstgrepen het plan lang levensvatbaar te houden, tot het in juli 2015 definitief werd afgeschoten. Daarna kwam de gemeente met plannen op de proppen voor een asielzoekerscentrum (azc) in de kazerne.

De gemeente misleidde in de besluitvorming rond de megamoskee de burgers niet, maar maakt ook geen duidelijke keuzes en was de regie over de communicatie kwijt, concludeert de Ombudsman. Daardoor kregen de burgers het idee dat het sneuvelen van het plan hun verdienste was en dat ze nog altijd invloed uit kunnen oefenen op besluiten van het college.

Onvrede

Dat college viel overigens voor de zomer, maar keert nu in vrijwel dezelfde vorm terug. Daardoor blijft de onvrede bestaan, denkt Edward Uittenbroek, de voorzitter van Gouda Noord zoals het Hoort. ,,Het kookt hier in Gouda. Dit gaat heel hoog opgespeld worden.’’

Zijn vereniging wil ook het plan voor het azc torpederen. ,,Wij zijn de enigen die dat kunnen’’, aldus Uittenbroek. Volgens hem had de gemeente beloofd dat het plan kostendekkend zou zijn, maar zal er alsnog geld worden geïnvesteerd. Dat leidt tot claims van bewoners, stelt hij.

De gemeente Gouda noemt de conclusies van de Ombudsman pittig. Rond de besluitvorming over de megamoskee ging de communicatie moeizaam, en daar is van geleerd, aldus de gemeente.