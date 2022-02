Frankrijk en Europese partners stoppen missie in Mali

Het militaire ingrijpen begon in 2013. Frankrijk en andere Europese landen inclusief Nederland zien de operatie nu niet meer zitten na een militaire staatsgreep in het land. De militaire leiders werken de missie tegen en willen huurlingen inschakelen. Canada haalt er ook zijn militairen weg

Er wordt volgens een gezamenlijke verklaring overwogen verder te werken aan de strijd tegen de extremisten in de regio vanuit onder meer Niger. De ’verhuizing’ van de missie zou in juni voltooid moeten zijn. De Franse president Emmanuel Macron zei dat Niger bereid is als thuisbasis te dienen. Hij beklemtoonde dat de missie niet is mislukt en elders wordt voortgezet. Het probleem is volgens Macron dat de nieuwe machthebbers persoonlijke economische belangen dienen en de strijd tegen terroristen niet als prioriteit zien. De coupplegers hebben voor hun privé doeleinden een huurlingenbedrijf in de arm genomen. Het gaat om de roemruchte Russische onderneming Wagner Groep.

Nederland heeft momenteel acht militairen die actief zijn in Mali, zes in een Europese trainingsmissie en twee in de Franse antiterreurmissie. Ons land leverde eerder jarenlang een bijdrage aan een VN-macht die het land moest stabiliseren, onder meer met de stationering van militairen in het noordoosten van het land. Nederland helpt momenteel de VN in Mali met een transportvliegtuig. De Nederlandse regering had eerder deze maand al aangegeven voorstander te zijn van het opschorten van de Europese missies in Mali.