Eet geen ei, want dat is de menstruatie van een kip: pardon?

Ook nadat ik het artikel in NRC heb gelezen, waarin het ook al werd beweerd, blijft het verrassend klinken: Eet geen ei, want dat is de menstruatie van een kip. Als zulke informatie een basis legt voor een goed onderbouwd voedingsadvies, dan weet ik het niet meer.

Tessa Moorman en Merel von Carlsberg spoelen iedere ochtend 20 minuten hun mond met kokosolie. Om de afvalstoffen te laten verdwijnen. Ik zou niet weten waar ik dat precies in mijn schema moet inpassen.

Spoelmoment

Dat je net staat te spoelen en alles onhandig moet uitsproeien, omdat één van je kinderen wegfietst en een gymtas laat liggen. En jij, gehuld in een badjas en ten overstaan van de buren, naar buiten rent om de tas na te brengen. Weg magisch en allesreinigend spoelmoment.

24/7 met eten bezig zijn. Dat is wat de hedendaagse foodie doet. Met een beetje relatie, baan en gezin ben je al blij dat je aan het einde van de dag zelf de pannen op het vuur weet te slingeren en een leuke maaltijd in elkaar weet te draaien.

