’Waaghalsklimmers’ uitzondering in klimwereld: ’Zo kun je er met een andere blik naar kijken’

GRONINGEN - De trieste dood van Remi ’Remi Enigma’ Lucidi (30) maakt geschrokken reacties los. De via sociale media bekend geworden waaghals, die nogal de extremen opzocht, viel deze week van de 68e verdieping van wolkenkrabbercomplex Tregunter Tower in Hong Kong. Nederlandse ’gewone’ klimmers benadrukken dat het om uitzonderlijke gevallen en personen gaat: „Klimmen is juist veilig. We doen er alles aan.”

Klimster Rachel Nilwik benadrukt dat klimmen een veilige sport is, ondanks de fatale ongelukken die soms gebeuren. Ⓒ Foto: Marcel van Hoorn