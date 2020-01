Zoekactie Tanja Groen zonder resultaat

Op de begraafplaats aan De Beente in de Maastrichtse wijk Heugem is woensdag heel de dag gegraven. Dat gebeurde naar aanleiding van een serieuze tip die de politie enkele maanden geleden binnen kreeg over de plaats waar de resten van Groen zouden liggen.

De politie had aanwijzingen dat het stoffelijk overschot van de tiener mogelijk in het graf van een man zou zijn gelegd. Dat graf werd daarop geopend, maar er werden geen stoffelijke resten van een tweede persoon aangetroffen. De politie heeft ook geen aanleiding om nog verder onderzoek te doen op de begraafplaats. „We zijn weer terug bij af”, laat woordvoerder van de familie Peter R. de Vries weten.

De verdwijning van de tiener is een van de grootste coldcasemysteries. Tanja zou gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. Ze verdween in de nacht van dinsdag 31 augustus op woensdag 1 september 1993 nadat ze van een ontgroeningsfeestje op de sociëteit Circumflex in het centrum van Maastricht terugfietste naar haar kamer in Gronsveld. Dat ligt ten zuidoosten van Maastricht. Ze kwam daar nooit aan.

Onopgelost drama

De politie ging van meet af aan uit van een misdrijf. Er is sinds haar verdwijning op talloze plekken gezocht. In 2012 werd nog een fiets opgedoken uit de Maas. Die bleek niet van haar te zijn. In 2014 nog onderzocht het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) botten die waren gevonden op een akker bij Gronsveld. Het bleken geen resten te zijn van Tanja.

Het dossier van Tanja Groen zal ook na woensdag zeker niet worden gesloten, verzekert de politie. ,,Op het moment dat er nieuwe informatie binnen komt, zal deze opgepakt en uitgerechercheerd worden.”