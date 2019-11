Sinterklaasintocht gaat waterkoud aanvoelen

De middagtemperatuur bij de landelijke intocht in Apeldoorn is slechts 6 graden, weet Weeronline. Voor het gevoel ligt de temperatuur rond het vriespunt en dat komt door een matige zuidwestenwind. Verder is het bewolkt en moeten we rekening houden met wat regen.

De grootste kans op een nat pak maken hulpsinten in het noorden, terwijl het in het zuiden een tijd droog kan blijven. Ruimte voor de zon is er niet of nauwelijks en er waait een matige zuidwestenwind.

Door het waterkoude weer en zeker als Apeldoorn met regen te maken krijgt, zal het wellicht geen pretje worden langs de route. Trek dus een dikke jas aan en neem een paraplu mee.