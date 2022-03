’Russische kolonel uit wraak door eigen tank overreden’

Buitenland

Felle kritiek op humanitaire corridors die Oekraïners naar Rusland leiden: ’Compleet immoreel’

Sinds 10.00 uur lokale tijd (8.00 uur bij ons) is het even rustig in Oekraïne in een nieuwe poging mensen te evacueren en hulpgoederen door te laten via humanitaire corridors. Het Russische leger heeft ingestemd met dat staakt-het-vuren in Kiev, Marioepol, Charkov en Soemi, maar er is felle kritiek ...