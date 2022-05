Premium Het beste van De Telegraaf

Woede na aangifte mishandeling Joodse zaalvoetballers

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Melding van antisemitisch geweld bij zaalvoetbalclub Maccabi. Terwijl de politie de vermoedelijke aanstichter van het geweld oppakte, bracht zijn teamgenoot van Atletico een Hitlergroet (L), zo zou blijken uit een foto van Federatief Joods Nederland. Ⓒ CIDI/Maccabi/Federatief Joods Nederland

AMSTERDAM - De politie moest deze week halsoverkop met veel mankracht uitrukken naar de Emergohal in Amstelveen, na een melding dat zaalvoetballers van de Joodse club Maccabi Nederland waren aangevallen door hun tegenstanders van Atletico uit Nieuw-West. Op een arrestatie na is veel nog onduidelijk, maar over een ding zijn beide clubs het eens. Na een incident eerder dit jaar had de KNVB een scheidsrechter voor het ’risicoduel’ moeten aanstellen.