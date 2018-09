Geen ijsbaan op Leidseplein

„Het ijsbaantje op het Leidseplein is mijn lust en mijn leven”, zegt hij. „Al twaalf jaar. Het is uitgegroeid tot bekendste ijsbaan van Nederland.”

Het Leidseplein wordt momenteel opnieuw ingericht. Daardoor is er geen ruimte voor een ijsbaantje dit jaar. Stuy zocht daarom naar een alternatieve plek. Zijn ijsbaantje, dat normaal gesproken twee maanden lang op het uitgaansplein staat, wilde hij verhuizen.

„Eerst heb ik het bij het Centraal Station geprobeerd. Waternet is met me mee gaan varen. We zagen een mooie plek naast Loetje. Op die plek is geen vaarverkeer. Waternet zag de mogelijkheden ook. Maar het stadsdeel zegt dan: het kan niet. Toen heb ik een poging gewaagd op de Nieuwmarkt. Dat kon ook niet. Ik begrijp er niks van. Wat ik ook probeer, alles zit op slot. Het stadsdeel voelt als een groot betonblok.”

Hij baalt ervan dat er geen alternatieve plek is. „Dat is voor mij niet leuk. Maar ook voor mijn mensen niet. Die moeten twee maanden thuis zitten. Het voelt als onrecht. Zo veel probleemjongeren heb ik aan werk geholpen. En dat er dan niet eens een beetje wordt meegedacht door het stadsdeel is oneerlijk. Dat maakt me boos. Ik heb toch wel een beetje krediet verdiend”, vindt hij. „Mensen moeten elkaar wat gunnen, anders wordt het nooit wat.”

Het ijsbaantje zorgt volgens de ondernemer voor leven in de brouwerij en zorgt daarnaast voor verbinding. Maar op de Nieuwmarkt wil de buurt geen ijsbaantje. „Het is daarnaast lastig omdat er ook markten plaatsvinden”, zegt een woordvoerster van het stadsdeel. „Op het water kan het volgens ons niet omdat het beschermd stadsgezicht is.”

Het stadsdeel gaat niet op zoek naar een alternatieve locatie. „We willen in het Centrum eerder minder dan meer evenementen. We zijn bovendien strenger geworden op wat we allemaal toestaan”, zegt een woordvoerster. „Het staat Stuy vrij om zelf andere locaties aan te dragen.”