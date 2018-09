’Hubfunctie Schiphol onmisbaar voor banen’

Hij stond daarin stil bij de economische betekenis van de luchthaven. Schiphol is een ’hub’ een knooppunt tussen mondiale vervoersstromen tussen oost en west.

Dit hangt vooral samen met het directe bestemmingennetwerk van luchtvaartmaatschappij KLM naar andere economische centra in de wereld.

„Eén op de zeven banen in Nederland is te danken aan het directe bestemmingennetwerk van de luchthaven. Dat maakt hubfunctie van Schiphol is onmisbaar”, zei de koning, die zelf Fokker-piloot is. Hij noemde Schiphol een ’onrustig’ bezit, omdat er andere hubs zijn die ook in opkomst zijn.

Directe routes

Deze vormen een bedreiging van de hubfuntie van de jarige luchthaven. Nederland is aantrekkelijk als vestigingsplaats voor het internationale bedrijfsleven door al die directe routes naar Schiphol.

De nationale luchthaven groeit op dit moment sterk in passagiers, maar dat is vooral afkomstig van vakantieverkeer. De hubfunctie zal naar verwachting van experts verder afnemen, doordat kleinere vliegtuigen steeds verder kunnen vliegen. Daardoor is overstappen op Schiphol niet meer nodig.

Hubfunctie

Volgens de koning heeft Schiphol dankzij de hubfunctie kunnen ontwikkelen van knollenveld tot wereldluchthaven. „Vliegen is één van de mooiste ervaringen, als gastvlieger bij onze blauwe trots”, zo eindigde de koning met een verwijzing naar luchtvaartmaatschappij KLM, de grootste klant van de luchthaven.