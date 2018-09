'Baas zijn over eigen lichaam'

Zodra ik 18 werd heb ik me aangemeld als orgaandonor. Destijds waren er vier keuzes en ik heb toen voor optie drie gekozen: U laat de beslissing over aan uw nabestaanden. Ik ben nu bijna 30 en heb het pasje nog altijd in mijn beurs zitten. Half versleten, maar met trots. Tot nu toe.

Mevrouw Dijkstra zei in het programma dat ze niet echt snapt waarom hier zoveel ophef om is ontstaan, of iets in die zin. Waarom sommige donoren er nu over denken om zich weer uit te laten schrijven. Ze hadden zich toch ingeschreven om mensen te helpen?

Ja, mevrouw Dijkstra, dat is wel zo. Maar ik heb me naast die reden ook ingeschreven omdat ik baas over mijn eigen lichaam wil zijn. Ook na mijn dood. En dat recht wordt me nu afgepakt. En u, als vrouw, zou moeten weten dat juist over dat recht met name vrouwen jarenlang hebben gestreden.

Petra Schreiber,

Drachten