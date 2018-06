Wiebes: onzekerheid zzp'er versneld aanpakken

De overeenkomsten moeten zekerheid geven dat een zzp'er geen schijnzelfstandige is. Ze zijn niet nodig of verplicht als duidelijk is dat het om een echte zzp'er gaat.

Wiebes kondigde ook andere maatregelen aan. Zo komt er een meldpunt bij de Belastingdienst om problemen beter te kunnen verhelpen.

Wiebes wil ook betere communicatie over de regels, die sinds 1 mei gelden en waarvoor een overgangsperiode van een jaar geldt. Mocht er daarna toch nog onduidelijkheid zijn, dan zullen ,,goedwillende'' ondernemers niet worden beboet, verzekert hij.

De staatssecretaris blijft benadrukken dat de overgrote meerderheid van de zzp'ers gewoon als zpp'er aan de slag is sinds de invoering van de wet. Onder meer D66 ziet dat anders: zzp'ers zouden geen opdrachten meer krijgen omdat opdrachtgevers de nieuwe regels onduidelijk vinden. Opdrachtgevers willen voorkomen dat de werkrelatie op een dienstverband lijkt.

Maar ook regeringspartij VVD plaatste vraagtekens bij uitwerkingen van de wet. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra constateerde ,,veel ruis en onzekerheid'' bij ondernemers. Hij pleitte ervoor geen boetes uit te delen zolang de wet niet beter werkt.

Volgens Wiebes bestaat de ,,grootste weerstand'' waar blijkt dat de oude manier van werken nooit binnen de wet heeft gepast, zoals een ICT'er die jarenlang op vaste werkdagen met vaste werktijden werkt onder gezag van een projectleider.