Analyse Vaccin moet ziektecijfers op verre reis laag houden

Door Koen Nederhof

Na corona is het reisgedrag van Nederlanders weer snel hersteld naar het oude normaal. Sterker nog; reiskoepel ANVR rept van een boekingsrecord in zowel januari en februari van dit jaar. We willen, kort samengevat, weg.