Premium Binnenland

Tarik O. door het stof om fatale ruzie Wijchen: ’Veel spijt van wat er is gebeurd’

Met zijn gedachten is hij constant bij de familie en wat er is gebeurd, vindt hij ’heel spijtig en heel ernstig’. Dat zei Tarik O. maandagmorgen tijdens zijn strafzaak in de rechtbank van Utrecht. In november reed de pakketbezorger Sebastiaan Theloosen (42) dood nadat die hem op zijn rijgedrag had a...