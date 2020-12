Dringend verzoek aan kerken: doe de dienst digitaal

Dat blijkt uit een brief van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan bestuurders van religieuze organisaties. „Gelet op de afgekondigde maatregelen van gisteren doe ik een zeer dringend beroep op u om alle vieringen zolang de huidige maatregelen gelden digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken”, schrijft Grapperhaus.

Eerder kwam er al veel kritiek op de uitzonderingspositie voor gebedshuizen, zeker nadat duidelijk werd dat in sommige plaatsen kerkbanken propvol zaten. In Staphorst zaten dit najaar bijvoorbeeld 600 bezoekers per kerkdienst. Naar aanleiding daarvan riep het kabinet religieuze organisaties al op het coronavirus serieus te nemen. Die oproep wordt dus nu aangescherpt.

Anderhalve meter

Ook wordt nog eens duidelijk gemaakt welke regels wél gelden in gebedshuizen. „In besloten plaatsen, waaronder kerken moskeeën, tempels en andere gebedshuizen, geldt wel de veilige-afstandsnorm van 1,5 m en de zorgplicht van de beheerder van het gebouw. Daarnaast is het dringende advies om niet te zingen in groepsverband”, meldt de bewindsman.

De minister wil dat rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke situatie, daarom moet ook de kerstdienst het liefst achter de laptop worden gevolgd. „Het is van belang dat we samen het virus eronder krijgen en dat vergt een inspanning van ons allen.” Grapperhaus wil dan ook dat organisaties ’het bestaande communiqué aanpassen’. „Waarin u uw achterban oproept om de vieringen zoveel mogelijk digitaal te houden.”

Grote verschillen

Heel Nederland gaat dicht, maar de gebedshuizen niet. De grondwet voorkomt dat kerken, synagogen en moskeeën ook de deuren moeten sluiten. Maar waar de ene religieuze voorman pleit voor dichte deuren, voorziet de andere lokale uitzonderingen met tjokvolle banken.

In artikel 6 van de grondwet is vastgelegd dat iedereen het recht heeft zijn godsdienst vrij te belijden. En dus mogen diensten doorgaan. Er geldt zelfs geen maximaal aantal bezoekers, zolang de anderhalvemetermaatregel maar wordt gehanteerd. Rond het Binnenhof wordt vooral gevreesd dat het compleet verkeerd gaat rond kerst in gebieden waar geloof het fanatiekst wordt beleden.