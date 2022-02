Jongen (16) veroordeeld voor verstoppen hennep in soep van docent

De jongen had het afgelopen oktober gemunt op een leerkracht in Drachten. Hij moet van de rechter een leerstraf uitvoeren. Het gaat om een training waarbij jongeren leren hoe met boosheid en andere gevoelens om te gaan. Deze gedragstraining is speciaal voor jongeren die meer moeite hebben met leren.

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde de 16-jarige ook tot een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur en bijzondere voorwaarden zoals toezicht van jeugdreclassering.

Het vonnis komt overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie. In de ogen van de officier van justitie is er sprake is van opzet en mishandeling. De soep zorgde volgens de aanklager voor „een hevige onlust veroorzakende gewaarwording” bij de docent.

De zitting was gezien de leeftijd van de jongen besloten.