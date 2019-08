Haga Lyceum vindt aangeboden schoolgebouw ’niet acceptabel’

De gemeente heeft de wettelijke taak om scholen te huisvesten. Omdat het Cornelius Haga Lyceum gegroeid is, heeft de school meer ruimte nodig. Zowel de gemeente Amsterdam als Haga Lyceum hadden daarom een aannemer ingehuurd om extra lokalen op de huidige locatie (nabij station Sloterdijk) ingehuurd. De gemeente zou deze zomer tijdelijke lokalen bijbouwen, maar daarover ontstond ruzie met de schoolleiding. Volgens de gemeente werd hun aannemer door het schoolbestuur gehinderd om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het Cornelius Haga Lyceum stapte naar de rechter en wilde zelf bouwen, fors meer lokalen dan de gemeente en stapte daarop naar de rechter. Die concludeerde echter dat de gemeente terecht de aanvraag van het schoolbestuur heeft afgewezen.

Om tocht aan de wettelijke taak om leerlingen te huisvesten te voldoen, besloot de gemeente daarom met spoed alsnog alternatieve huisvesting ter beschikking te stellen. Het schoolgebouw aan de Reinaerd de Vosstraat in Nieuw-West werd aangeboden. „De gemeente zorgt ervoor dat het pand in goede staat wordt opgeleverd en dat de eerste inrichting aanwezig is. Dit alles is in het belang van de leerlingen; er kan per direct onderwijs gegeven worden.” Het pand biedt bovendien aan 500 leerlingen ruimte: fors meer dan de 220 plekken die het Haga in het huidige gebouw heeft.

Volgens Moorman is het Haga Lyceum twee keer uitgenodigd om het gebouw te komen bezichtigen, maar is daar geen gebruik van gemaakt. Ook is op 19 augustus bezwaar aangetekend tegen de locatie. Moorman ’betreurt’ de gang van zaken „omdat de leerlingen van de school de dupe zullen worden van de opstelling van het schoolbestuur”, aldus de onderwijswethouder. „Het gebouw verkeert in goede staat, ligt in de nabijheid van de locatie aan de Naritaweg en is, gezien de aankomende start van het nieuwe schooljaar, de enige mogelijkheid die geschikt is om de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum te huisvesten.”

Exterieur van het Cornelius Haga Lyceum. Ⓒ ANP

Op de website van het Cornelius Haga Lyceum wordt bevestigd dat de lessen „in tegenstelling tot de beweringen in de door de gemeente Amsterdam verzonden brief, gewoon weer in ons eigen vertrouwde gebouw aan de Nariataweg beginnen.” Alle leerlingen worden volgende week op de introductiedag aldaar verwacht.

De gemeente heeft intussen opnieuw haar zorgen over de school overgebracht aan de minister van Onderwijs, Arie Slob. Die gaf eerder een aanwijzing aan de schoolleiding en wil dat deze vertrekt. Dit onder andere na een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. Het bestuur weigert echter.