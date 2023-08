’Barbaarse’ verkrachtingszaak houdt Frankrijk in de ban

Op 4 augustus belde een 29-jarige vrouw de hulpdiensten in Cherbourg, een stad in het noordwesten van Frankrijk. Ze was er net in haar eigen woning verkracht door een jongeman die ze naar eigen zeggen al eerder gezien had, maar die ze niet kende. De man had bij haar aangebeld, haar vervolgens meerdere vuistslagen in het aangezicht en op haar lichaam gegeven hebben en haar vervolgens verkracht hebben, onder meer met een bezem. „Barbaarse handelingen”, noemden politie en parket het.

De vrouw werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma geplaatst omdat het weefsel van enkele organen in haar buik ernstig beschadigd zou zijn geraakt tijdens de aanval. Ze had ook meerdere gebroken ribben. Vandaag ligt ze nog steeds in erg zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

Vingerafdruk

Een vingerafdruk op de deur leidde de politie al snel naar een jongeman van 18 jaar, die in het verleden al meermaals in aanraking kwam met het gerecht. Hij werd op 10 augustus opgepakt in het huis van zijn moeder in Cherbourg. Aanvankelijk ontkende hij nog iets te maken te hebben met de verkrachting, maar al snel bedacht hij zich en ging hij over tot bekentenissen.

Over de verdachte duiken ondertussen al meer en meer details op. Hij liep als minderjarige vijf veroordelingen op voor gewelddaden en vernielingen. In 2020 werd nog een zaak voor verkrachting van een minderjarige tegen hem geseponeerd omdat de feiten niet voldoende gekwalificeerd geweest zouden zijn. Op dit moment loopt ook een onderzoek naar een aanranding tegen zijn eigen zus, maar daar is nog niet duidelijk of de feiten echt plaatsgevonden hebben. Het onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten brengen.