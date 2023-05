Vrouw valt in water tijdens potje seks, man probeert haar te redden maar valt er zelf ook in

Kopieer naar clipboard

Ⓒ DNP.NU

Krommenie - Een man en vrouw zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in het water beland achter de kerk in de Zuiderhoofdstraat in Krommenie. De vrouw verloor haar evenwicht toen het stel seks had in de bosjes. De man probeerde haar uit de sloot te halen, maar viel er toen zelf ook in.