Sinkhole slokt miljard liter vervuild water op

Het vervuilde water stroomde door een gat van zo’n 20 meter doorsnede de bodem in. Volgens kunstmestfabrikant Mosaic werd het sinkhole op 27 augustus ontdekt. Waarom het voorval nu pas naar buiten komt en of er in de tussentijd maatregelen zijn genomen, is niet duidelijk.

Volgens de fabriek is er echter geen gevaar. „Grondwater verplaatst zich erg langzaam. In de tussentijd pompen we het water op”, aldus een zegsman. Mosaic liet weten dat de autoriteiten drie weken geleden wel degelijk op de hoogte zijn gebracht van het incident. De lokale autoriteit zeggen de situatie in de gaten te houden en zien geen gevaar voor de volksgezondheid.

Omwonenden van de installatie maken zich zorgen en zeggen dat ze al jaren extra filters gebruiken om hun water zelf te zuiveren.