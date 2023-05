Duizenden mensen op straat om ’mooiste zonsondergang van het jaar’ te bewonderen

De straten in Manhattan lopen in een grid, een rastervorm, van zuid naar noord en van oost naar west. Op die laatste wegen kan je vier keer per jaar een prachtige zonsopgang of -ondergang bewonderen. In de wintermaanden, doorgaans een drietal weken voor en na de kortste dag van het jaar, vindt de zonsopgang plaats in het perfecte verlengde van de oostkant van de straat. In de zomermaanden, een drietal weken voor en na de langste dag, kijk je ’s avonds best naar de westkant waar de zon op indrukwekkende wijze in de straat lijkt te verdwijnen.

Dat laatste was dinsdag het geval. Enkele duizenden inwoners en toeristen troepten samen op straat om de ’Manhattanhenge’ te bewonderen. Ze werden verlicht door een mandarijnoranje en kauwgomroze gloed. Jackie Faherty, een wetenschapper van het American Museum of Natural History, legt aan The New York Times uit wat de ’Manhattanhenge’ zo bijzonder maakt: „De zon kust het stratenraster van een van de grootste steden ter wereld en raakt de gangen van deze betonnen jungle met zijn verbazingwekkende tinten. Het is iets heel moois.”

Ⓒ AP

De naam ’Manhattanhenge’ is een knipoog naar Stonehenge, de prehistorische rotsstructuur die staat opgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de winter- en zomerzonnewende staan de stenen cirkels er perfect op één lijn met de zonsopgangen en -ondergangen.

Het fenomeen is nog twee keer te bewonderen dit jaar: rond 13 juli en rond 5 december. De datum wanneer het het best zichtbaar is, kan soms een beetje afwijken afhankelijk van het weer.