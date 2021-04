Politie-inval Haagse flat: ’Schoten vanaf het balkon’

Op beelden van Regio15 is te zien dat er een man is aangehouden. Het arrestatieteam, zwaarbewapend en gemaskerd, deed een inval in de Haagse flat. De omgeving werd afgezet met linten.

De politie is een onderzoek gestart in de betreffende woning. De aangehouden verdachte kreeg zakken om de handen om eventuele sporen veilig te stellen en is overgebracht naar het bureau.

