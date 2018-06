’Eigen risico moet naar 212 euro’

Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. De uitslag is opmerkelijk, want enkele politieke partijen willen het eigen risico in hun verkiezingsprogramma voor 2017 al schrappen. Zij zien het als een straf op ziek zijn, omdat alleen Nederlanders die zorg gebruiken die onder de basisverzekering valt (onder meer huisarts en zorg voor kinderen uitgesloten) een eigen risico van €385 in rekening wordt gebracht.

Het merendeel van de respondenten ziet in dat het eigen risico er is om zorg betaalbaar te houden en onnodig zorggebruik te remmen. Het wel eens geopperde idee om kleinere eigen bijdrages per behandeling in te voeren, in plaats van een eigen risico dat in een keer opgebruikt kan worden, is slechts bij een kwart van de respondenten populair.

Verlaag eigen risico

De respondenten die het eigen risico wel wilden houden, werd gevraagd naar het gewenste niveau. Gemiddeld achten ze het niveau van €212 acceptabel. Nu is het eigen risico €385 en al zeven jaar op rij wordt het niveau verhoogd omdat ook zorgkosten stijgen. Deze Prinsjesdag houdt het kabinet het eigen risico waarschijnlijk voor het eerst gelijk, schreef De Telegraaf eerder deze maand.

Functie

VGZ-topman Tom Kliphuis roept de politiek op naar de respondenten te luisteren en het eigen risico fors te verlagen. „Het eigen risico heeft een functie, maar het moet mensen niet onnodig in de financiële problemen brengen of leiden tot het uitstellen van noodzakelijke zorg.”

Niet goedkoop

Het CPB meldde eerder dat een verlaging van het eigen risico met €100 al €940 miljoen kost. Terug naar €212 zou dus zo’n €1,9 miljard kosten. Als dat uit premies voor de basisverzekering moet komen, betekent dat een premieverhoging van ruim 7% voor iedereen, dus ook voor gezonde mensen die geen zorg afnemen.

VGZ kijkt er niet afwijzend naar. Kliphuis: „Voordeel is dat solidariteit zo verder wordt geborgd. Overigens denken we samen met ziekenhuizen de premie de komende jaren te kunnen drukken, zodat een stijging van de premie ook beperkt kan blijven.”

Niet schrappen

Eigen risico schrappen maar 15% hogere premies noemt VGZ ’geen optie’ omdat draagvlak bij gezonde mensen om mee te betalen aan de rekening van chronisch zieken dan kan afnemen.„Gezonde mensen betalen dan substantieel meer, waardoor er discussie kan ontstaan over de noodzaak van meebetalen van de rekening van chronisch zieken.” De zorgverzekeraar vindt dat die discussie vermeden moet worden.

Zorg mijden

Vaak wordt gesteld dat het eigen risico ervoor zorgt dat ook patiënten die daadwerkelijk zorg nodig hebben de behandeling mijden omdat ze de eerste €385 zelf moeten betalen. In het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de zorgmijding plaats vindt bij de huisarts, soms ook uit kostenoverwegingen. Die valt echter niet onder het eigen risico.