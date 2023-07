’Veroordeelde ex-leraar blijft slachtoffer dickpics sturen’

De man uit Besten gaf het destijds minderjarige meisje bijles in economie, maar de twee raakten bevriend en hadden geslachtsgemeenschap met elkaar. Dat gebeurde onder andere bij haar thuis. De vijftiger stuurde ook seksueel getint beeldmateriaal naar het meisje. Hij werd daarvoor tot twee dagen cel veroordeeld en moest een schadevergoeding van duizend euro betalen. Het OM ging daartegen in beroep na een eis van tweeënhalf jaar cel, inmiddels is de zaak aangehouden.

De inmiddels 20-jarige vrouw zat woensdag opnieuw in de rechtszaal, nadat ze weer beelden zou hebben ontvangen van de man. Hijzelf was niet aanwezig, schrijft de omroep. Het is niet duidelijk wanneer de zaak kan worden hervat.

De politie is door de advocaat van het slachtoffer verzocht om de telefoon van de verdachte in te nemen.