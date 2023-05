Kindje (1) overleden in Belgisch kinderdagverblijf door koord van rolgordijn

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

Luik - Een kindje van 1 jaar oud is vrijdagnamiddag overleden in een kinderdagverblijf in het Belgische Luik. Dat melden Belgische media. Een woordvoerster van het Luikse parket bevestigt het bericht.