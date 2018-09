’Heimwee naar de hoogtijdagen’

Wij Ajax-supporters keken uit naar de zondagen en clubs die op bezoek kwamen hadden de hoop niet met een oorwassing terug naar huis te keren. De verhoudingen waren duidelijk en het voetbal was vaak oogstrelend!

Hoe anders is het nu anno 2016 in de ArenA. Een stadion dat van buiten machtig oogt en daar is dan ook alles mee gezegd. Het totaalvoetbal heeft plaatsgemaakt voor voetbal, althans zo hoop je het op goede dagen te kunnen omschrijven. De tijden dat clubs met angst afreizen naar Ajax lijken definitief voorbij. Het spel oogt traag en onmachtig, termen die voorheen nooit gehoord werden maar vandaag de dag de overhand voeren.

De vier ’succesvolle’ jaren onder De Boer brachten iets van geluk, een pleister op de wonde. Eindelijk weer een feestje na zoveel jaar te hebben droog gestaan. Dat het spel vaak niet om aan te zien was en de concurrentie die jaren wel heel erg slecht was, vergaten we voor de goede orde maar even omdat we voor het eerst weer houvast hadden.

Zelfs de verlosser (Cruijff) was weer bereid zijn oude club bij de hand te nemen, financieel oogde het stabiel. Was dit dan de ommekeer? Zou Ajax weer een toonaangevende club in Europa kunnen worden, een doel wat volgens de beleidsmakers haalbaar en realistisch was.

Nu na de wedstrijd van donderdagavond, onder een nieuwe coach en in een nieuw systeem brak er iets in mij, Ajax won maar ik voelde me diep ongelukkig.

Ik verlang terug naar de dagen waarop ik vol liefde over mijn cluppie sprak en trots was na een onterechte nederlaag tegen een Italiaanse topclub, emotioneel werd bij de terugkeer van Litmanen, en vol ’Amsterdamse’ arrogantie mij mengde in discussies over hoeveel minder de concurrentie was.

Nu overheerst helaas het verdriet, niet om een onterechte nederlaag maar omdat het nooit meer wordt zoals het was. Dat is helaas de realiteit en dat doet pijn...

Wouter Bosman, Heiloo