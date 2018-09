Column Marcel PeereboomVoller: Avontuur

En dan kwam het avontuur vanzelf.

Eerst de liften onklaar maken in de witte flat en oppassen dat ’Lippie’ de conciërge je niet te pakken kreeg. Van de hoogste verdieping boterhamzakjes met water naar beneden kegelen, hopend op een voltreffer. Met de blaaspijp elk openstaand raampje beschieten. Een jaar later werd de blaaspijp vervangen door sigaretten en rookten we ons misselijk. In het vuurwerkseizoen bekogelden we elkaar met kanonslagen.

Weer een jaar later had Davy een brommertje ’gevonden’. Die moest worden overgeschilderd, opgevoerd en van het kentekenplaatje ontdaan. Daarna gingen we crossen op het veldje, bij de bunker. Al snel vonden we allemaal een brommertje. Natuurlijk vloog die van mij al bij de eerste testrit spontaan in de fik. We overgoten de brommer met benzine en lieten hem bij de bunker uitbranden. Toen de sirenes op de zwarte rookkolom afkwamen, waren wij gevlogen…

De bijna vijf miljoen jongeren in ons land schuimen steeds minder vaak de straten af, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met, volgens de Jeugdmonitor 2016, de prettige bijkomstigheid dat jongeren steeds braver worden. Ze roken minder, gebruiken minder drugs, blijven langer bij hun ouders wonen en de criminaliteit daalt. Een van de belangrijkste oorzaken, denken criminologen, is de beeldschermcultuur.

De kleine criminaliteit zit achter het beeldscherm. Letterlijk. Hangjongeren vind je steeds minder op straat: ze hangen op de bank, alleen, maar wel virtueel bij elkaar op Instagram of de groepschat.

Fijn hoor. De brave, gelukkige, onder moeders vleugels thuiswonende, minder criminele jeugd. Beeldschermjunkies, aangenaam verdoofd door de zuigende werking van het blauwe licht.

Lekker rustig.

Toch vraag ik me af hoe hun wereld er dan over tien jaar uitziet. Als je nooit eens een oud brommertje hebt opgevoerd, een fikkie hebt gestookt of gewoon de deur achter je hebt dichtgeslagen op zoek naar avontuur. Dan groei je toch op tot een volwassene die schrikt van elke donderslag bij heldere hemel? Tot een sociaal onvaardige, niet-communicatieve bangerik?

Of is dat een hopeloos ouderwetse gedachte?

Misschien is het maar goed dat steeds meer vrouwen met een kinderwens zich met Deens zaad laten bevruchten, zoals eerder deze week bleek, vanwege een tekort aan Nederlandse spermadonoren.

Een beetje Vikingbloed door die verweekte Hollandse aderen.

Wat meer pit kan heus geen kwaad.