Britse admiraal: slechte gezondheid Poetin ’wishful thinking’

In een interview met de BBC zei de admiraal zondag dat hij denkt dat „sommige opmerkingen dat hij niet in orde is of dat iemand hem echt gaat vermoorden of uitschakelen wishful thinking zijn.” De chef van de defensiestaf zegt dat Poetin stevig in het zadel zit. „Als militaire professionals zien we een relatief stabiel regime in Rusland. President Poetin is erin geslaagd elke oppositie de kop in te drukken, we zien een hiërarchie die is gebouwd rondom Poetin en dus heeft niemand aan de top redenen om hem uit te dagen”, aldus Radakin. „En dat is somber.”

Volgens de Britse admiraal moet de opvolger van premier Boris Johnson zich ervan bewust zijn dat Rusland „de grootste bedreiging” vormt voor het Verenigd Koninkrijk en dat die situatie nog lang kan duren.

Nucleaire wapens

Wel zei de bevelhebber dat de Russische landstrijdkrachten nu mogelijk een minder grote bedreiging vormen, na de recente verliezen op het slagveld in Oekraïne. Door de invasie zijn volgens Radakin 50.000 Russische soldaten gedood of gewond en zijn bijna 1.700 Russische tanks vernietigd, evenals ongeveer 4000 gepantserde gevechtsvoertuigen.

Toch waarschuwt hij om Rusland niet te onderschatten, vanwege de nucleaire wapens, de cybercapaciteiten, het ruimteprogramma en „bepaalde programma’s onder water, zodat het de onderwaterkabels kan bedreigen die ervoor zorgen dat de informatie van de wereld over de hele wereld kan gaan.”