Ontheven FvD-penningmeester voorzitter financiëncommissie EK

Het verdelen van de commissievoorzitterschappen in de Eerste Kamer gebeurt doorgaans op voorspraak van de grootste partij. Dat is na de Statenverkiezingen van maart FvD geworden. Aangezien de partij nieuw is in de senaat is besloten om het dit keer samen met de VVD te doen, melden senatoren. Henk Otten kreeg daarbij de felbegeerde plek als voorzitter van de commissie Financiën.

Ook andere bekende namen staan op de lijst. Zo is GroenLinkser Paul Rosenmöller de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties geworden, en gaat D66’er Boris Dittrich aan de slag als voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.

De Eerste Kamer heeft vanmiddag met alle nieuwe voorzitterschappen ingestemd.

Verder is in de Eerste Kamer afgesproken dat alle senatoren die een gooi willen doen naar het senaatsvoorzitterschap voor vrijdag 28 juni twaalf uur ’s middags een sollicitatiebrief ingestuurd moeten hebben. Die dinsdag daarop wordt de opvolger van Ankie Broekers-Knol tijdens een stemming aangewezen.

Eerder maakte FvD’er Toine Beukering al bekend dat hij zijn vinger zal opsteken. Zijn kansen zijn echter geslonken door het interview dat de oud-militair aan deze krant gaf. In het vraaggesprek sprak hij over joden die als ’makke lammetjes’ door de gaskamer werden gejaagd. Later bood hij daar zijn excuses voor aan. Ook gaf hij in het interview aan dat MH17 ook best door een Oekraïense gek kan zijn neergehaald. Het leverde hem felle kritiek op.

Als andere kanshebbers voor het senaatsvoorzitterschap worden in de Eerste Kamer VVD’er Jan Anthonie Bruijn aangewezen, D66’er Joris Backer en GL’er Ruard Ganzevoort.