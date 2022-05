KNMI waarschuwt voor onweer in het zuidoosten

Binnenland

Jas of trui mee: zonnige maar frisse Koningsdag verwacht

Na twee jaar zonder grote feesten worden in het hele land weer evenementen, festivals en vrijmarkten georganiseerd. Gelukkig blijft het droog in Nederland, al doen mensen die op pad gaan er goed aan een jas of een trui mee te nemen: het is behoorlijk fris.