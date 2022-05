Code geel in Limburg, Brabant en Gelderland Windhoos gespot bij Doetinchem

Ⓒ Youri Witmer

DE BILT - In de buurt van Wehl, een dorp bij Doetinchem, heeft zich zaterdag een windhoos voorgedaan. Dat gebeurde volgens Weer.nl rond 14.30 uur, tijdens enkele felle onweersbuien die naar het oosten trokken. Na een minuut of vijf was de windhoos opgelost. Voor zover bekend is er geen schade aangericht.